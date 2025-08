Lucas Guimarães cobra Carlinhos Maia após separação: 'Foi o pior surto'

Lucas Guimarães, 31, tirou satisfação com Carlinhos Maia, 34, após os dois anunciarem o fim do relacionamento de 15 anos.

O que aconteceu

Na noite de domingo (3), Carlinhos Maia postou vídeos de uma conversa com Lucas em sua casa. Nos stories, os dois influenciadores debatem seu relacionamento acompanhados de dois amigos.

Lucas cobrou Carlinhos Maia sobre o suposto affair com a influenciadora Eduarda Luvisneck. "Me tira uma dúvida: você ficou como na mesa com a menina lá? Agarrado nela?", questionou Lucas. Carlinhos riu e disse que só conversou com a influencer, o que revoltou Lucas: "Fingindo que era hétero. Ah, se passar alguém é a minha mulher. Não tem vergonha nessa tua cara, não, rapaz?"