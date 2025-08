Gominho e Marina Sena homenageiam Preta Gil em estreia na TV: 'Justo'

Gominho e Marina Sena estrearam como apresentadores da nova temporada do TVZ (Multishow) e fizeram homenagem a Preta Gil.

O que aconteceu

Um palco em homenagem à cantora passar a integrar o cenário. Preta Gil, amiga íntima de Gominho, morreu aos 50 anos após complicações contra causadas por um câncer no intestino.

Gominho lembrou que já apresentou o programa por intermédio de Preta. "É muito louco isso, porque a primeira vez que eu fiz TVZ foi uma ideia da Preta, em 2015, que ela criou junto do pessoal do TVZ para poder me enfiar nessa loucura. Ter esse palco, aqui, nessa temporada, e eu poder estar representando com a Marina, que Preta era apaixonada".