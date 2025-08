Mauro Paulino é demitido da GloboNews: 'Sigo na busca por um país justo'

O comentarista político Mauro Paulino foi demitido da GloboNews na manhã de hoje.

O que aconteceu

Em nota, a GloboNews confirmou a saída de Paulino e de Daniela Lima. "Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo."

Mauro Paulino afirma que "cumpriu esse período na GloboNews com imenso prazer". "Procurei informar o público sempre ao lado da democracia e frontalmente contra as graves ameaças a sua integridade. Sou grato ao grupo Globo e aos colegas. Sigo apaixonado pela imprensa profissional e pela eterna busca por um país justo e verdadeiramente democrático", disse, em nota a Splash.