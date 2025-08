Febre, labubus tiram crianças das telas: 'Ajuda meu filho autista'

Temas virais viram bons negócios

Os labubus foram um dos temas virais usados pelo Parque Shopping Sulacap para atrair o público infantil. Em edições anteriores, os eventos infantis já abordaram temas como Bobbie Goods.

O próximo, marcado para sábado, será com o tema Morango do Amor. "O evento foi um sucesso. Queremos trazer atrações diferentes para a região, aproveitando o hype do momento", contou Bruna Veiga, 38, coordenadora de marketing do shopping.

Thaissa Vasconcellos, 40, produtora do Grupo Cochicho, responsável pela atividade, contou que se surpreendeu com a viralização do anúncio nas redes sociais. "Há dois meses eu comprava tudo de Bobbie Goods para os eventos? bombava. De repente, semana passada, meu filho falou dos labubus. A reação nas redes foi grande porque ainda é algo novo, uma tendência. Por isso viralizou."

Para ela, os pais estão certos ao enxergar os labubus — e os livros de colorir — com bons olhos.