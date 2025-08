Êta Mundo Melhor! hoje (4): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (4) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.