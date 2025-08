Após Eliane Cantanhêde, Daniela Lima deixa a GloboNews

Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!

A Comunicação da Globo ressaltou o movimento permanente de renovação do quadro do canal, revelando a saída também do comentarista Mauro Paulino. Na semana passada, Eliane Cantanhede também anunciou que estava deixando o canal.

Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. Comunicação da Globo

Daniela Lima comandava o Conexão GloboNews desde que foi contratada, em 2023. Antes, estava na CNN Brasil desde 2020, onde apresentava o CNN 360º.

Sua passagem pelo canal teve alguns atritos com colegas da casa. Entre eles, a "torta de climão" com Camila Bonfim e uma discussão com Leilane Neubarth.