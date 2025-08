Dança dos Famosos é chance de Gracyanne e Wanessa virarem página do BBB

Wanessa Camargo e Gracyanne Barbosa estão confirmadas no Dança dos Famosos 2025. As famosas já estiveram em competições da Globo: enquanto a musa fitness participou do BBB deste ano, a cantora esteve no mesmo reality em 2024. Chico Barney e Bárbara Saryne analisaram as chances de redenção de ambas com o quadro do Domingão com Huck durante o Central Splash.

Wanessa terminou sua participação no BBB 24 expulsa após uma desavença com Davi Brito, o campeão da edição. Nos palcos, além de cantora, ela também já fez diversas coreografias (e algumas delas viralizaram de forma jocosa nas redes sociais).