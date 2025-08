Casal não monogâmico explica polêmicas após reality: 'Não somos só isso'

Segundo eles, a experiência no reality foi única e desafiadora, apesar dos quatro anos de relacionamento. "Apesar de, na primeira etapa ali, a gente parecer um casal muito bem resolvido, a gente teve uma construção pra chegar nesse nível e ainda estamos em construção", disse Yago.

O faturamento do casal, que chegava aos R$ 45 mil, aumentou após a exibição do reality, mesmo não sendo o foco principal da participação. "Não foi um meio de divulgar, como as pessoas sempre têm julgado. A gente sempre produziu conteúdo sobre a nossa vida, lifestyle, falar sobre não monogamia. A gente é mais do que isso", explicou Dhara.

No reality, eles estão em uma nova fase, em que já escolheram a sua terceira metade, Lori, e estão morando juntos, o que causou conflitos ao trio. "Morar junto não é uma obrigação em uma relação não monogâmica. Isso é mais um molde tradicional da monogamia. Morar com a terceira pessoa, que não é uma vontade espontânea dos três, o estresse aumenta, o confinamento vai pesando, o apartamento pequeno, as duas com a TPM alinhada ali", disse Dhara.

As nossas brigas não são por não monogamia, não envolvem ciúmes, não envolvem inseguranças, foram só o estresse da convivência a três Dhara

O reencontro 'surpreendente' dos participantes, que vai ser exibido no dia 8, vai revelar quais trisais continuam juntos fora do programa. "Essa segunda fase, a galera tá falando que deu uma baixada. Acho que o reencontro vai voltar para finalizar com chave de ouro", contou Yago.