Carlinhos Maia confessa que se sentiu 'confuso' ao conhecer influencer

Carlinhos Maia disse que ficou "confuso" ao se aproximar de Eduarda Luvisneck, influencer que foi apontada como pivô do término do casamento com Lucas Magalhães.

O que aconteceu

Carlinhos confessou o sentimento de confusão devido ao "dilema" vivido com o ex. "Se você perguntar: 'Ficou confuso em algum momento conversando com a Duda?'. Fiquei! Em algum momento, fiquei, sim, porque já são cinco meses em que eu e o Lucas estamos nesse dilema", contou nos Stories do Instagram.

Ele pediu que Eduarda não seja atacada, e a definiu como "amiga". "Ela é uma amiga que estou gostando muito de conhecer. Fui fazer live em outra plataforma, bateu a energia, e ela é gente boa demais! Me ensinou várias coisas, ela é muito massa e está aqui em São Paulo a trabalho. Vocês estão com uma brisa na cabeça de vocês".