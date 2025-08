Boas opções para amantes do terror e mais: saiba os lançamentos da semana

Após anos de espera, os fãs podem comemorar: Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda está prestes a chegar, trazendo de volta a dupla caótica que conquistou o público. Desta vez, Tess e Anna retornam anos depois daquela memorável crise de identidade, só para se verem mergulhadas em um novo turbilhão de confusões - porque, claro, o caos sempre chega na hora mais inoportuna possível: no meio dos preparativos para o tão sonhado casamento de Anna!

Mais do que um simples reencontro com as protagonistas, o filme promete uma verdadeira festa nostálgica.

"Drácula: Uma História de Amor Eterno" (Cinema)

Luc Besson assina uma ousada reinterpretação do clássico de Bram Stoker, transformando Drácula em um épico romântico que transcende séculos. No século XV, um príncipe (Caleb Landry Jones) vê seu mundo desmoronar com a trágica morte de sua amada Elisabeta (Zoë Bleu Sidel). Em sua dor, ele renuncia à fé e abraça a escuridão, tornando-se uma criatura da noite.

Quatrocentos anos depois, durante o esplendor da Belle Époque, o agora lendário Conde Drácula cruza caminhos com uma mulher que carrega o rosto de seu amor perdido. Obcecado pela possibilidade de uma reencarnação, ele inicia uma busca arrebatadora — não por sangue, mas por redenção.