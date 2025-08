Antonio Calloni volta às novelas como pai polêmico em nova trama da Globo

A história se passará na cidade fictícia de Bom Retorno, com gravações previstas para outubro em paisagens reais de Goiás. Locais como Goiânia, Pirenópolis, Alto Paraíso e Pires do Rio servirão de cenário para a produção dirigida por Carlos Araújo.

Isadora Cruz será protagonista de 'Coração Acelerado' Imagem: Vinícius Mochizuki

Além de Calloni, o elenco conta com Isadora Cruz e Gabz como protagonistas femininas. Elas viverão Agrado e Eduarda, duas jovens que se conhecerão ao longo da trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e formarão uma dupla sertaneja de sucesso.

Para retratar com fidelidade o universo da música sertaneja, as autoras fizeram uma extensa pesquisa. Elas conversaram com a dupla Maiara e Maraisa, produtores musicais e compositores do gênero. As informações são do jornal O Globo.