Clássica cena da maionese estragada presta homenagem a 'Vale Tudo' 1988

O plano de Odete envolve a injeção de um agente biológico na receita. No capítulo de sábado, Walter aplica a substância nos potes da maionese, que começam a ser distribuídas no capítulo de segunda-feira para 17 restaurantes. Com a distribuição já em curso, a cidade sofre um apagão — e sem sinal de celular.

Quem avisa Raquel sobre a sabotagem é a própria Celina, irmã de Odete. . Raquel tenta impedir o consumo do produto e mobiliza sua equipe para recolher os potes contaminados.

Ela, Celina, Poliana, Gilda e Bartolomeu saem pela cidade em diferentes carros, incluindo táxis, atrás dos potes contaminados. Mesmo com os esforços, alguns clientes chegam a experimentar a maionese estragada, incluindo Lucimar (Ingrid Gaigher).

A frase "Ninguém come dessa maionese", dita por Celina em 1988 ao chegar em um restaurante, está mantida. A frase é uma das mais lembradas da primeira versão da personagem interpretada por Nathalia Timberg.

A sabotagem leva Raquel a chamar a polícia. O desfecho da trama promete tensão: a farsa de Walter começa a ruir. Ele é confrontado e Odete precisa lidar com o fracasso do plano.