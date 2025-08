Whindersson se internou para tratar dependência do álcool: 'Saber o porquê'

Apesar das potenciais habilidades em diferentes áreas, Whindersson afirma que vantagens não superam as desvantagens. "É uma questão de autoconhecimento. Não consigo controlar meus pensamentos. O que eu posso fazer? Me preparar para as piores fases, e não deixar a melancolia dominar a minha mente."

As pessoas têm horários, rotinas ajustadas. É difícil para mim, pois eu funciono em determinados horários. Isso, com certeza, atrapalha meus relacionamentos.

Whindersson Nunes

Diagnóstico foi determinante para compreender períodos depressivos, segundo humorista. "Eu não estou mais pensando em vencer, ou em ser o primeiro. Esse nosso tempo é pequeno, é a nossa passagem. Somos pequenos perto da imensidão."