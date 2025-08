Grazi quer ser vilã que público ama odiar em 'Três Graças': 'Estou ansiosa'

Arminda (Grazi Massafera) é uma socialite cruel e manipuladora. Ela é esnobe e egoísta, intimidando aqueles ao seu redor. Tem a vida centrada em seu próprio prazer e interesses. Sua crueldade se manifesta, principalmente, em humilhações ao filho e na negligência com a mãe idosa. É manipuladora e astuta, planeja tudo com frieza e precisão e não tem senso de moralidade. Junto do amante, comanda um esquema altamente lucrativo de falsificação de remédios.

O vilão Santiago Ferette (Murilo Benício) comanda um esquema de falsificação de remédios. Se disfarçando de benfeitor, ele comanda a Fundação Ferette, que recebe verbas públicas para comprar remédios de alto custo e distribuir aos mais necessitados. Cruel e corrupto, não tolera ser enganado ou ludibriado, tornando-se vingativo e implacável. Criou na fundação um esquema criminoso e altamente lucrativo, em que vende os medicamentos verdadeiros no mercado paralelo e entrega remédios sem efeito aos pobres. Esconde dinheiro na casa de Arminda (Grazi), dentro de uma escultura.

Santiago e Arminda são amantes e cúmplices. Santiago é casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). Tem como amante Arminda (Grazi), esposa de seu sócio, Rogério, que sumiu em circunstâncias misteriosas. Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e "viúva" de Rogério.

Zenilda Ferette (Andréia Horta) é uma mulher comprometida com o lar e a família. Dotada de um forte senso de solidariedade, é engajada em projetos sociais voltados para as pessoas mais necessitadas. Elegante, mantém sempre uma postura sofisticada, embora não tenha grandes vaidades pessoais. Sequer imagina que a melhor amiga Arminda (Grazi Massafera) é amante de seu marido.

Leonardo Ferette (Pedro Novaes) é um jovem privilegiado e ambicioso. Saiu à imagem e semelhança do pai, e gosta de curtir a vida sem compromisso. Estudou no exterior e mal vê a hora de ocupar o lugar de Santiago nos negócios da Fundação Ferette.

Novela será "tragicomédia" com conflitos éticos

Lígia (Dira Paes), mãe da protagonista Gerluce (Sophie Charlotte), adoecerá em razão do esquema de Ferette (Benício). Trabalhando na casa de Arminda (Grazi) como cuidadora de Josefa (Salles), Gerluce descobrirá que a patroa lidera um esquema de falsificação de remédios com Ferette, que impacta não apenas a saúde de sua mãe, mas a de muitas pessoas da comunidade onde vive.