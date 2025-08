Repórter briga com suspeito após ser xingada: 'Bonito é ser bandido, né?'

O que aconteceu

Rollim foi verbalmente atacada, mas, não deixou barato. No vídeo, um dos bandidos que foi solto manda a repórter "tomar no c*", mas, ela continua gravando e brigando com o suspeito - recebendo apoio do apresentador no estúdio, André Azevedo.

Segundo Ariany, os suspeitos também assumiram que eram bandidos. "Quatro bandidos saindo, isso é a cara da impunidade. E a polícia tem que ver essa cena e aceitar ele saindo pela porta da frente e assumindo, tá, André? Porque em todo momento, eles falam que são mesmo bandidos, entendeu? E estão ameaçando a gente, ameaçando a imprensa".

"Traz prego, martelo, corda e corrente e fecha o país". O apresentador defendeu a repórter na TV, chamando o suspeito de "covarde", o criticando por entrar em discussão com uma mulher grávida, e perguntando: "Cadê a polícia militar?".

"Nossa função de repórter é ouvir todos os lados". Nas redes sociais, Ariany se defendeu de críticas sobre como lidou com a situação, falando que o homem entrou na delegacia dizendo ser catador de reciclável, e que ela precisava questioná-lo sobre isso: "A sorte dele é que estava ao vivo, se não, eu tinha xingado do mesmo jeito".