Treta? Poliana Rocha posta indireta após atrito com amiga de Virginia

Poliana teria comentado na postagem a acusando de não ser grata por Zé Felipe. "Parabéns Maressa, mas deveria ter colocado uma fotinho do Zé como gratidão! Afinal de contas, ele permitiu com carinho você trabalhar com ele e sempre te tratou com muito respeito", teria escrito Rocha.

Imagem: Reprodução/ Instagram

Story de Maressa, ex-assessora de Zé Felipe e amiga de Virginia Imagem: Reprodução/Instagram

Maressa respondeu ao comentário com um story. Afirmando que o comentário foi apagado, a assessora afirmou que a atitude de Poliana não foi madura e que ela tem sim muito carinho e gratidão por Zé Felipe: "Acho que é completamente desnecessário criar uma polêmica ou criar uma confusão onde não existe. Incitar ódio, onde só existe amor".

O que era para ser um dia feliz e legal virou essa loucura, acredito que a Poli tem meu WhatsApp, mesmo se não tiver, conseguiria facilmente. Imagino que minha publicação incomodou ela, sendo assim, poderia ter me chamado lá, no off, seria uma atitude muito mais madura. Maressa Lopes.

Ontem à noite, Poliana postou o story sobre ingratidão. "Diquinha da noite", escreveu, compartilhando a frase: "Não use a árvore que um dia lhe deu sombra como lenha. Não estou falando de árvores." A jornalista finalizou a postagem com um: "Boa noite."