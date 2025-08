Morre Mauricio Silveira; ator estava em coma após cirurgia de tumor

O ator Mauricio Silveira, 48, morreu no último sábado (2), conforme divulgado pela família nas próprias redes sociais do artista na manhã deste domingo (3). Silveira, que atuou em diversas novelas da TV Globo, como Insensato Coração, Paraíso Tropical, Sete Pecados, estava em coma induzido após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

Caso

A notícia da internação do ator foi confirmada no domingo (27), pela família de Mauricio em suas redes sociais. "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica."