Mauricio Silveira: quem foi ex-ator global que morreu aos 48 após coma

O ator Mauricio Silveira, conhecido por atuar em diversas novelas da Globo, como Sete Pecados e Paraíso Tropical, morreu no último sábado (2), aos 48 anos. Silveira estava em coma induzido após cirurgia de retirada de um tumor no intestino.

Quem foi Mauricio Silveira

Mauricio começou na TV em 2006, na novela Cobras e Lagartos, da Globo. Já tendo se apresentado no teatro, inclusive sendo autor e diretor teatral, Silveira começou sua jornada nas novelas há quase 20 anos, e passou por diversas produções tanto da Globo quanto da Record.

Estrelou a série "Reis" da Record, em 2022. Recontando histórias da Bíblia, a série contou com a participação do ator no que foi seu último papel para a TV.