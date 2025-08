Lucas Lucco lucra R$ 34 milhões com negócio fora da música

Ele também utiliza a imagem para ganhar dinheiro. "A minha imagem tem um valor. Quando alguém me contrata como embaixador, me paga um valor. Mas, no caso da academia, eu entrei praticamente do zero e agreguei minha imagem, minha expertise, e o negócio alavancou em dois anos."

Para ele, lógica de compor e empreender é a mesma. "O mesmo feeling que eu uso para compor, é o que eu uso para empreender. É algo mais forte que você."

Cantor defendeu ser multitarefa. "Estou fazendo uma ligação para mostrar que a gente não precisa ser uma coisa só. Não precisa ser só cantor, ator ou empreendedor. Podemos ser uma junção de tudo. Afinal de contas, o Lucas Lucco foi o meu primeiro empreendimento. Entender o Lucas Lucco como um negócio foi vital para eu poder entender de negócios e seguir com outros fora da música."

Polêmica

Lucco enfrenta acusações.Lucas, o pai e um suposto advogado teriam tentado aplicar golpe em um empresário do ramo automobilístico do estado. O cantor negociou, por meio do profissional, um Porsche em troca de outras duas que ele tinha, mas o empresário não sabia que os carros estavam em financiamento. Cantor, o pai e um suposto advogado também foram indiciados por associação criminosa, falsidade documental e ideológica.

Conforme a investigação, empresário só descobriu depois que os veículos negociados estavam inadimplentes, sentindo-se enganado. Segundo o delegado Manoel Borges, em entrevista ao telejornal JA1 (TV Anhanguera/Globo), caso começou a ser investigado há quatro meses após a denúncia do empresário que alegou ter sido prejudicado durante uma negociação. Informação foi confirmada por Splash.