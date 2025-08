Lancellotti pediu 'permissão' de Anitta para ficar com marido pela 1ª vez

Giovanna Lancellotti, 32, afirmou ter conversado com Anitta antes de ficar com Gabriel David pela primeira vez. O presidente da Liesa namorou a cantora anteriormente.

Antes de eu ficar com o Gabriel, por exemplo, quando ele estava me mandando mensagem, eu liguei para a Anitta. Os dois namoraram e quis saber se fechava a porta ou não. Na hora, ela disse: 'Nem precisava ter ligado, fica em paz'. Fiz o que gostaria que fizessem comigo. Gabriel deu risada quando soube.

Giovanna Lancellotti em entrevista ao jornal Extra

Eles se casaram em junho deste ano. "Eu achava que casaria na praia, com uma cerimônia zero tradicional. Mas, quando comecei a namorar o Gabriel, ele, que é super-romântico, foi me fazendo a acreditar nesse amor assim. E, quando você começa a pesquisar coisas de casamento, outras vontades começam a surgir", contou a atriz.