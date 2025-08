Homem cai de estádio e morre durante show do Oasis em Londres

Um homem morreu ao cair da parte alta do Estádio de Wembley durante um show do Oasis em Londres, na noite de ontem.

O que aconteceu

As informações são da Sky Sports. A Polícia Metropolitana de Londres confirmou a notícia hoje, informando que policiais e médicos no local foram acionados após relatos de que uma pessoa havia sofrido ferimentos às 22h19, perto do fim do show da banda.

O comunicado da polícia de Londres cita que o homem caiu. "Um homem - na faixa dos 40 anos - foi encontrado com ferimentos consistentes com uma queda. Infelizmente, ele foi declarado morto no local. O estádio estava movimentado e acreditamos que é provável que várias pessoas tenham testemunhado o incidente e, consciente ou inconscientemente, o tenham registrado em vídeos de celulares. Pedimos que essas pessoas procurem a polícia para relatar informações."