Festa literária em SP é cancelada às vésperas e organização acusa censura

Organização acusa censura. Segundo nota publicada nas redes sociais, a Flipei diz que o "lobby sionista" teria levado o cancelamento da Festa Literária. A programação iniciaria com um debate sobre a Palestina, tendo como convidados o historiador israelense Ilan Pappe, crítico a Israel, e o ativista brasileiro Thiago Ávila, preso ao levar ajuda humanitária em um barco à Faixa de Gaza.

Theatro Municipal já foi palco de eventos de cunho político. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu o título de cidadã paulistana em março do ano passado. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ficaram no palco com Michelle. A Prefeitura de São Paulo foi multada em R$ 50 mil pelo evento.

Cancelamento às vésperas sugere quebra de contrato. A Flipei ainda afirma que o contrato assinado há 5 meses previa que, "no caso de rescisão, a necessidade de um aviso de 15 dias anteriores à data de início do evento em um acordo entre as partes feito de forma escrita", o que não teria acontecido.

Em nota enviada a Splash, a FTM reafirmou cancelamento por "uso político por parte dos organizadores". "No lugar de um festival para promover a literatura independente, de grande valia, a feira tinha em sua programação conteúdo exclusivamente de apelo ideológico, com indisfarçável viés eleitoral. Por este motivo, a fundação suspendeu o evento por entender que seus organizadores usariam uma estrutura pública para interesses políticos e eleitorais". A FTM não se manifestou sobre questionamentos de rompimento de contrato.

Mais de 200 editoras já estavam confirmadas. Além disso, a organização ainda afirmou que tinham 180 participantes e 40 atividades preparadas, que incluem shows, bailes e atividades para crianças.