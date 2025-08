Amizade segue: filha de Belo vai à coroação da ex-madrasta Gracyanne

A ex-BBB e influenciadora Gracyanne Barbosa foi coroada Rainha de Bateria da União da Ilha do Governador ontem. O evento contou com a presença de uma convidada especial: sua ex-afilhada Isadora Alkimin Vieira, filha do cantor Belo, com quem Barbosa mora.

O que aconteceu

Gracyanne foi aclamada no evento de ontem, que ocorreu no Rio de Janeiro. A musa fitness foi aplaudida durante sua coroação, que a define como Rainha de Bateria do próximo enredo da escola de samba carioca.

A influenciadora mantém uma relação boa com a sua ex-afilhada. Isadora marcou presença na coroação de Gracyanne, provando que, mesmo após a separação da musa e Belo no ano passado, seu relacionamento com a família se mantém.