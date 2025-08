Fabio Assunção teve vergonha de internações: 'Eu me desculpava com o mundo'

Fabio Assunção, 53, comentou sobre períodos em que enfrentou problemas com a dependência química durante entrevista exibida pelo Fantástico na noite de hoje.

Eu também tive as minhas internações. Isso, normalmente, faz com que a gente tenha vergonha. Mas quem não tem suas dores, suas necessidades? Eu ficava praticamente me desculpando com o mundo. Tudo o que vivi me mostrou o quanto sou humano.

Fabio Assunção

Ator contou como lida com a questão atualmente. "Nada está garantido. Você pode recair, ter novos problemas. Mas, estando conectado, trabalhando, você leva a vida com menos riscos. Eu faço análise toda semana, está tudo normalizado de alguma maneira."