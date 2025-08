Deborah Secco diz que filha não está livre de bullying: 'Sempre atenta'

Deborah Secco falou sobre a vida escolar de sua filha, Maria Flor, de 9 anos, apontando que ela não está livre de bullying. Segundo a atriz, ela tem vontade de interferir sempre, mas, se segura para capacitar sua filha a resolver seus próprios conflitos.

É difícil observá-la à margem e não resolver, mas é importante capacitá-la para que possa ter independência. […] Se eu pudesse, me botava à frente de tudo, mas não posso. Deborah Secco

O que aconteceu

A atriz participa de um grupo de mães na escola de sua filha. "Estamos sempre atentos, conectados e preocupados com as crianças, mas não dá para controlar 100%", afirma Deborah Secco em conversa com a Quem, afirmando que espera que as dificuldades transformem Maria Flor em uma "mulher potente".