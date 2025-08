'Dança': MC Livinho vai ao 'Domingão' 5 dias após dizer que perfurou pulmão

MC Livinho, 30, foi anunciado como novo participante da "Dança dos Famosos". Após anunciar que perfurou o pulmão em um acidente de trânsito na última terça-feira (29), artista foi ao palco do "Domingão com Huck" na noite de hoje.

O que aconteceu

Cantor deu detalhes de acidente nas redes sociais. "Fui derrubado, e depois ele (motorista) me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegaram os bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital", detalhou o artista em vídeo divulgado nos stories do Instagram.