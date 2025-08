Dança dos Famosos 2025: conheça os participantes da nova temporada

Estreia hoje a nova temporada da Dança Dos Famosos. Até agora, quatro nomes já foram anunciados.

Quem vai participar?

Wanessa fez show especial no Cruzeiro de Zezé Di Camargo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Wanessa Camargo, 42. A cantora foi a primeira participante confirmada. Ela esteve no elenco do Big Brother Brasil no ano passado, e também já participou do Show dos Famosos e da Batalha do Lip Sync.