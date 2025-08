Bruna Marquezine prova morango do amor de R$2,1 mil e elege favorito

Marquezine já escolheu o seu sabor favorito. "Que coisa mais linda. O tal do morango do amor me pegou, não tenho pra onde fugir. Nossa, eu vou amar isso aqui. Eu sou apaixonada por maçã do amor. [...] Meu preferido é o de brigadeiro de maracujá!".

Além de Marquezine, outras celebridades receberam a caixa de morangos como presente. Lucas Rangel, Silvia Braz, Marcos Souza e Thássia Naves também ganharam os morangos como presente de Denilson Lima, e postaram vídeos nas redes.