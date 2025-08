Youtuber Pirulla deixa hospital após AVC em maio e fará tratamento em casa

O youtuber Pirulla deixou o hospital ontem, após sofrer um AVC em maio. De acordo com nota oficial do podcast Os Três Elementos, do qual Pirulla faz parte, o influenciador seguirá com seu tratamento em casa.

A partir de agora, ele contará com uma equipe especializada atuando diretamente em domicílio, com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e acompanhamento nutricional. Nota do podcast Os Três Elementos

O que aconteceu

Segundo a equipe do podcast, a evolução de Pirulla tem sido "constante". "Ele está se dedicando com seriedade e bom humor à reabilitação, inclusive nos corrigindo sempre que deixamos escapar algum erro de português ou inglês. Ele segue com seu senso crítico afiado".