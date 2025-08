Neto dos Warren rebate após comediante comprar casa onde fica Anabelle

Mais recentemente, expressei minha preocupação com a possibilidade de Annabelle ser levada em turnê. E agora, estou vendo o único lar de verdade que já conheci — o único lugar no mundo que me parecia, sem dúvida, um lar — ser transformado em atração turística.

Deixe-me ser claro: não tenho nada contra Matt Rife. Eu não sabia quem ele era até alguns dias atrás. Acredito que suas intenções são boas e não o responsabilizo pelas decisões que levaram a este momento.

Mas, para mim, isso é profundamente pessoal.

Meus avós não eram apenas investigadores paranormais — eles eram meus guias. Lembro-me de ir de bicicleta até a casa deles quando criança. Lembro-me da minha avó me preparando tomate e queijo tostados no pão de centeio. Lembro-me das férias que passei lá, da sabedoria silenciosa que compartilhavam e do inabalável senso de dever que sentiam em proteger as pessoas daquilo que nem sempre conseguiam ver ou entender.

Morei em mais de cem lugares ao redor do mundo, mas aquela casa — aquele museu — foi a única constante na minha vida.

Eu não era consultado. Eu não estava envolvido. E, há anos, tenho sido frequentemente mal interpretado — chamado de narcisista ou ávido por atenção. Mas isso nunca foi quem eu sou.