Tortura e extorsão mediante sequestro: as denúncias contra MC Poze do Rodo

Poze foi preso em 29 de maio por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, o artista só se apresentava em áreas dominadas pela facção e a "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre.

Seu repertório musical também foi investigado. Segundo o processo, as letras de Poze fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais.

A defesa do artista argumentou que sua prisão foi uma violação à liberdade de expressão. "A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é seletiva e evidencia a perseguição à arte periférica. Fosse o paciente um artista 'do asfalto', certamente a prisão não ocorreria. O paciente não ultrapassou os limites da Liberdade de Expressão, uma vez que ele canta a realidade dos morros cariocas".

Poze foi solto no início de junho e recebido por uma multidão. Após diversos protestos públicos e de outros artistas defendendo sua soltura, Poze do Rodo foi solto no dia 3 de junho e ele foi recebido por seus familiares, amigos e uma multidão de fãs.