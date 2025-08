Tati Machado faz primeira aparição pública desde a perda de seu filho

A jornalista e apresentadora Tati Machado fez sua primeira aparição pública desde a perda de seu filho Rael, anunciada em 13 de maio. Machado apareceu junto a seu marido, Bruno Monteiro, na noite de ontem no Festival de Inverno, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A apresentadora está de volta a seus compromissos públicos. Acompanhada por seu marido, sua aparição no Festival de Inverno deve marcar seu retorno a aparições públicas, após as viagens que fez para a Argentina e a Amazônia.

Tati participou do Mais Você e Fantástico para falar sobre sua perda. Em conversas emocionais com os apresentadores, a comunicadora falou sobre essa experiência e a forma que ela encontrou de lidar com o luto.