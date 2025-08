Harry se pronuncia sobre suposta briga física com tio em defesa de Meghan

O príncipe Harry, 40, negou que tenha se envolvido em uma briga física com o tio, o príncipe Andrew, 65, em defesa de sua esposa, Meghan Markle, 43.

O que aconteceu

Um porta-voz do príncipe negou as acusações em comunicado enviado à People. "Posso confirmar que nenhuma dessas coisas é verdade. O príncipe Harry e o príncipe Andrew nunca tiveram uma briga física, nem o príncipe Andrew jamais fez esses comentários sobre a duquesa de Sussex ao príncipe Harry."

A suposta briga do príncipe com o tio foi relatada no novo livro, intitulado "The Rise and Fall of the House of York" (A Ascensão e Queda da Casa de York, em tradução livre). A discussão teria acontecido em 2013.