Duda Santos e David Junior são anunciados na Dança dos Famosos 2025

Momentos depois, David Junior também foi anunciado, no perfil da TV Globo. "Eu, euzinho, participarei do Dança dos Famosos 2025. Eu estou muito feliz de integrar este time. Feliz com o convite, ansioso, morrendo de medo, mas sei que vou me divertir bastante."

A dupla se junta a outros dois nomes anunciados ontem, Wanessa Camargo e Álvaro. A temporada 2025 do show de talentos do Domingão começa amanhã.