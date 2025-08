Noivo de Thalita Carauta posa sem camisa após transição: 'Lindo'

O ator Tay O'hanna, 30, noivo da atriz Thalita Carauta, publicou duas fotos sem camisa e recebeu elogios.

O que aconteceu

O ator aparece sorrindo, com a barriga trincada e os gominhos à mostra. O registro foi feito no perfil do ator no Instagram.

Tay recebeu elogios nos comentários. "Gato", escreveu um. "Feliz e com as roupas lavadas", brincou outro, destacando o tanquinho do ator.