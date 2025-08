Aos 68, João Kleber se vê 'garotão' e rejeita aposentadoria: 'Sou inquieto'

"Sou realizado, mas inquieto"

A mentalidade jovem e o corpo ativo, segundo o apresentador, são a receita para não abrir mão de trabalhar e viver a vida. "Olha, o segredo é estar sempre cercado de boas ideias, de gente criativa e, principalmente, manter o bom humor. Eu nunca deixei de sonhar, de rir, de provocar, de acreditar no novo. A cabeça jovem mantém o corpo ativo. E, claro, cuidar da saúde e da mente também faz parte."

Estou vivendo uma das fases mais plenas da minha vida. Aos 68, me sinto grato por tudo o que construí na TV, nos bastidores e na vida pessoal. E, sim, estou muito feliz. A felicidade, para mim, é estar em movimento, criar, comunicar, emocionar e provocar. E isso continua sendo meu combustível diário.

João Kleber

Um dos responsáveis por ajudar a abrir a RedeTV!, João se diz grato pela emissora abrir espaço para seus projetos. Ele garante que vive em busca de novas ideias para inovar sua trajetória na TV e destaca a emissora como fundamental em sua jornada. Segundo ele, foi onde pôde colocar no ar formatos que marcaram época e me conectaram fortemente com o público brasileiro.

João Kleber tem quase quatro décadas de trabalho na TV Imagem: Divulgação/RedeTV!