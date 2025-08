'Pediram para abrir OnlyFans': ator ganhou seguidores após nude em novela

Humberto começou a receber mensagens que causaram reflexões sobre o impacto do personagem — principalmente de mães que perderam filhos em ações violentas. "Fazendo [a novela], eu comecei a receber muita mensagem de mães que perderam os filhos. Elas diziam: 'Toda vez que eu vejo o Marlon, eu lembro do meu filho'. E contando as histórias dele, me parecia muito com a do Marlon".

Para o ator, é fundamental contar histórias humanas dentro da PM. "Eu acho que contar a história dessas pessoas, não só da instituição, mas das pessoas que estão ali, que têm um sonho de proteger a sociedade, é muito importante. Especialmente para a juventude negra, para os jovens negros que estão entrando na Polícia Militar e às vezes enfrentam uma repercussão negativa com o seu entorn O Marlon pode dar uma aquecidinha no coração deles. Uma esperança".

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.