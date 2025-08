Grávida, jornalista casada com jogador da NBA é mordida por tubarão

A jornalista italiana Eleonora Boi, casada com Danilo Gallinar, jogador da NBA, foi mordida por um tubarão durante viagem com a família em Porto Rico. Boi está grávida de seu terceiro filho.

Felizmente eu e meu bebê estamos bem. Agora é só me recuperar do susto e tentar perdoar esse grande amigo que me traiu. O tubarão vai ter notícias dos meus advogados em breve. Eleonora Boi

O que aconteceu

A jornalista teve de passar por uma cirurgia na perna. "Fui levada às pressas para o pronto-socorro e a cirurgia para consertar a minha pobre perna machucada correu bem", explicou Eleonora em suas redes sociais.