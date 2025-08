Gominho posta boletim de escola de Preta Gil: 'Sempre foi linda'

Gominho resgatou o boletim de escola de Preta Gil e compartilhou essa que é uma lembrança especial de sua melhor amiga. Preta morreu no último dia 20 de julho, enquanto buscava um tratamento contra um câncer no intestino em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O influenciador postou a foto e teceu elogios para Preta. "Tamo aqui vendo as coisinhas dela! A bixa sempre foi linda!", escreveu Gominho.

No documento, dá para ver uma Preta de 17 anos. Com o nome completo da cantora, Preta Maria Gadelha Gil Moreira, no documento é possível ver que ela estudava na turma de número 105, no turno da manhã, em 1991.