4 filmes nacionais que todo brasileiro deveria ver, segundo Fernanda Torres

Fernanda Torres, 59, marcou presença no Prêmio Grande Otelo nesta semana e, em entrevista ao AdoroCinema, recomendou quatro filmes nacionais que, segundo ela, são essenciais para todo brasileiro. Veja as indicações da atriz e onde assistir cada obra.

'O Homem do Sputnik' (1959)

Nesta comédia com Oscarito no elenco, um objeto metálico cai no galinheiro de Anastácio e Cleci. Logo, descobrem que se trata de parte do satélite russo Sputnik. A situação atrai a atenção de estrangeiros e vira uma confusão internacional. O longa tem direção de Carlos Manga e participações especiais de Jô Soares e Norma Bengell. Disponível no MUBI.