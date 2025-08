Conceição Evaristo na Flip: 'A ficção nasce no vazio que a história deixou'

Todo interesse que temos por Carolina Maria de Jesus não nasceu na academia. Hoje, a academia traz essas temáticas porque nós as levamos até lá.

Conceição encerrou a participação com versos do poema "Havemos de Voltar", de Neto: "Havemos de voltar para o nosso quintal, esse quintal que a gente constrói na diáspora e que tem nos mantido de pé".

Quem é Conceição Evaristo

Nascida no dia 29 de novembro de 1946, a autora foi batizada uma semana depois, justamente no dia de Imaculada Conceição. De origem mineira, ela cresceu em Belo Horizonte (MG), na favela de Pindura Saia, grafada com "i" mesmo.

Na década de 1970, Conceição mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e passou a trabalhar como professora da rede pública de ensino . Participante dos movimentos de valorização da cultura, é mestre em literatura brasileira e estreou na literatura, em 1990, na série "Cadernos Negros".

Desde então, concilia academia e literatura com uma série de livros, alguns já foram traduzidos para o francês e o árabe. De sua escrita nasceu o termo "escrevivência", que reúne escrita e vivência, tendo a mulher negra como figura central.



