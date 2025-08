Comediante compra casa onde fica a boneca Anabelle

Estou incrivelmente honrado de ser dono de uma das propriedades mais famosas na história do paranormal. Ed e Lorraine Warren trouxeram demonologia e o paranormal para o mainstream e estão envolvidos em algumas das melhores histórias de lugares mal-assombrados. Matt Rife

Eles planejam abrir a casa para as pessoas passarem a noite. "Queremos abrir a casa para as pessoas passarem a noite e também fazer tours no museu para que você também possa experienciar e aprender sobre toda história assombrada desse lugar".

Investigador paranormal já morreu em turnê com boneca Anabelle. No mês passado, o investigador paranormal Dan Rivera morreu, aos 54, de causas misteriosas, enquanto estava na turnê Devils on the Run, em que usa a boneca mal-assombrada Anabelle.