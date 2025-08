Cabeleireiro dos famosos é preso acusado de assediar jovem de 15 anos

Um cabeleireiro de 37 anos conhecido por atender famosos foi preso nos Estados Unidos acusado de assediar sexualmente uma adolescente de 15 anos.

O que aconteceu

Ryan Pearl teria enviado fotos "explícitas" à garota. A mãe da adolescente disse ter ficado preocupada com os depósitos que ele vinha fazendo na conta da filha e também com o conteúdo das mensagens entre os dois. Segundo o Local10, jornal de Miami, além das fotos, Pearl teria feito comentários sexuais, ciente que estava se comunicando com uma menor de idade. Ele teria conhecido a vítima quando ela tinha 13 anos.

Pearl foi encontrado com cocaína. Ele enfrentou acusações como posse de drogas, contribuição para a delinquência de uma criança e uso de computador para seduzir uma criança. A fiança foi estabelecida em US$ 26 mil, equivalente a R$ 144 mil, na cotação atual. Ele ainda está preso.