Bianca Andrade relembra visual antigo: 'Skin maquiadora em ação'

A empresária Bianca Andrade relembrou visual antigo para anunciar um novo projeto nas redes sociais.

O que aconteceu

Boca Rosa mostrou fotos antigas. Ela compartilhou um vídeo em que aparece de cabelos com luzes e uma foto com os fios ruivos e aparelhos nos dentes. "A minha skin maquiadora entra em ação pra te ensinar a maquiar do zero", disse ela, que publicará uma série de vídeos sobre maquiagem nos próximos dias.

Fãs reagiram às fotos antigas. "Você deveria voltar com o ruivo", comentou uma seguidora. "Eu estou aqui desde que tudo era mato real e isso me deixou emocionada", brincou outra.