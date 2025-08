Alcione manda recado para Trump: 'Precisa deixar o Brasil em paz'

O que aconteceu

Alcione falou que vai "fazer uma macumbinha para o Trump". "Eu hoje, quando sair daqui, vou fazer uma macumbinha para Trump, que, nessa terra, tem uma coisa que eles não tem lá: Macumba!".

A lenda do samba foi no programa para uma homenagem a sua carreira. Alcione esteve no É de Casa para celebrar sua carreira com algumas apresentações de seus hits ao vivo.

A artista também foi apresentar sua exposição "Com Amor, Alcione", em São Luís (MA). Durante o programa, Alcione falou sobre a exposição em seu estado natal que celebra seus 50 anos de carreira.