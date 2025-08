'Um sonho trabalhar com ele': esse é o ator que mais inspira Meryl Streep

Em outra entrevista, Streep relembrou a primeira parceria com o astro. "Foi um sonho trabalhar com ele pela primeira vez em "O Franco Atirador" (1978). Depois disso, sempre quisemos fazer algo mais juntos. Encontramos o roteiro de "Amor à Primeira Vista" (1984), que era uma história muito delicada, com muita emoção interior", contou ao The Hollywood Reporter.

Meryl Streep e Robert De Niro em 'O Franco Atirador' e 'Amor à Primeira Vista' Imagem: Divulgação

A atriz explicou por que acha que De Niro se sobressai entre os colegas. "Adoro trabalhar com ele porque ele é muito meticuloso e dedicado ao momento. Ele não suporta nenhuma mentira e busca constantemente a cena que pareça absolutamente verdadeira. É um grande desafio trabalhar com ele, mas ele é brilhante", declarou ao Globo de Ouro.

Vínculo pessoal

Admiração de Streep por De Niro vai além da atuação. Nos anos 70, ela mantinha um relacionamento com John Cazale, que foi diagnosticado com câncer de pulmão. Na época, os dois não tinham dinheiro suficiente para arcar com os custos do tratamento.