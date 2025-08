Travis Kelce e Bad Bunny têm cena 'melada' em 'Um Maluco no Golfe 2'

Bad Bunny e Travis Kelce estão no novo filme da Netflix, "Um Maluco no Golfe 2", continuação da comédia lançada em 1996. Os dois protagonizam uma cena divertida no longa, que gerou reações nas redes sociais.

O que aconteceu

Na trama, Travis é um funcionário de hotel fanático por esportes que demite seu rival, personagem de Bad Bunny. Adam Sandler, o protagonista, disse que a dupla "arrasou" e que se impressionou com o talento de Kelce: "Travis é um cara gentil, engraçado pra caramba. Me lembrou meus amigos do colégio", disse à Entertainment Tonight.

Na cena em questão, Bad Bunny se vinga do jogador de futebol americano lambuzando seu peito peludo de mel, fazendo com que ele seja devorado por um urso. Mas isso é apenas a imaginação do personagem do cantor porto-riquenho.