'Sou uma pessoa de fé': o livro que marcou a vida de Marina Silva

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, comanda a mesa "O Lugar da Floresta", hoje, na programação principal da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). A chefe da pasta vai debater o papel do Brasil no ano de COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025).

A convite de Splash, a ministra escolheu o livro "Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro" (Edgar Morin) como obra que marcou a própria trajetória. "A obra do Edgar Morin tem uma influência muito forte na minha vida. É um livro atual que eu acho que dialoga com esse desafio de educar para esse mundo em múltiplas crises."

A publicação propõe uma reforma do pensamento para enfrentar os desafios do conhecimento no século 21. A obra defende a importância de superar a fragmentação do conhecimento e a promoção de uma educação que contemple a complexidade da realidade.