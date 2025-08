Roseana Murray usa humor ao lembrar ataque: 'Perdi um braço. Repararam?'

Na mesa intitulada "Poesia é o que mora em mim", Roseana leu trechos do livro "O Braço Mágico". A obra recria poeticamente o episódio do ataque e transforma a ausência do membro em símbolo de potência e imaginação.

Quando eu perdi meu braço, lá no hospital, pensei: 'vou fazer uma história onde o meu braço perdido vai existir. Ele vai ser invisível — e mágico —, e só vai fazer coisas maravilhosas pelas pessoas'.

Roseana Murray perdeu o braço direito após um ataque de pitbulls em Saquarema (RJ) Imagem: Reprodução/Instagram @roseanamurray

Na leitura, o "braço mágico" é parte de uma avó poeta, capaz de alcançar o horizonte, mergulhar no mar, fazer cafuné em cavalos-marinhos e consolar à distância quem precisa de afeto. "A pessoa encontrava a alegria outra vez".

Roseana foi atacada por três cães da raça pitbull a caminho da academia. Ela foi socorrida por um corredor que passava pelo local e levada ao hospital, onde passou por cirurgias e teve o braço direito amputado, além de perder uma orelha.