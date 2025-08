Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 2/8 a 9/8

Afonso mente para Maria de Fátima. Odete pede que Mário Sérgio treine Walter para a entrevista na Paladar. Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar. Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso. Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.

Quinta, 7 de julho

Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. André fala a Aldeíde que não gosta de viver às escondidas. Lucimar flagra Aldeíde com André. Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.

Sexta, 8 de julho

Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Heleninha se recusa a sair de seu quarto. Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.

Sábado, 9 de julho